Минюст дополнил реестр нежелательных организаций двумя новыми

Министерство юстиции 25 апреля внесло в реестр нежелательных организаций британскую и германскую НПО, следует из сообщения на сайте ведомства. Ранее обе были признаны нежелательными на территории России решением Генпрокуратуры.

Речь идет об "Институте государственного управления"* из Великобритании, а также о платформе "Форум гражданского общества Россия — ЕС"**, базирующейся в Германии. Первый из них был признан нежелательным в конце марта, второй — ровно полмесяца назад. Генпрокуратура обвиняла первую структуру в фабрикации доказательств вмешательства России в дела европейских стран, вторую — в сборе информации о происходящих внутри России процессах и налаживании контактов с покинувшими страну политиками.

В Минюсте отметили, что организации были включены в реестр в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения первого заместителя генпрокурора.

*Минюст внес "Институт государственного управления" (Institute for Statecraft) в список нежелательных организаций на территории РФ

**Минюст внес "Форум гражданского общества Россия — ЕС" (EU — Russia Civil Society Forum e.V.) в список нежелательных организаций на территории РФ