Точки продажи корюшки стали доступны в онлайн-режиме

Петербуржцы и гости города получили возможность в режиме реального времени отслеживать режим работы точек по продаже корюшки. Для этого комитет имущественных отношений создал виртуальную карту, доступную по URL-адресу https://rgis.spb.ru/mapui/.

"Важно, что эта информация размещается только о добросовестных предпринимателях, которые заключили договор и представили документы о происхождении товара", - отметил губернатор Александр Беглов, комментируя новую разработку.

Карта обещают регулярно обновлять, в том числе благодаря обратной связи с гражданами. Сегодня на ней отображены нестационарные объекты, на которых продается путинная рыба по договорам с КИО, истекающим 31 мая.

Ранее стало известно, что наиболее крупная корюшка в Петербурге за год подорожала почти вдвое.