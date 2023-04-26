Беглов пообещал решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года

В 2023 году в Петербурге завершат строительство трех последних проблемных объектов долевого строительства, заявил губернатор Александр Беглов во время выступления в Заксобрании 26 апреля. Он уточнил, что это два корпуса в ЖК "Ломоносов" и ЖК "Парнас".

Беглов напомнил, что на начало 2019 года общая площадь долгостроя превышала 1 млн квадратных метров.

Губернатор подчеркнул, что город нашел инвесторов и разработал механизм завершения проблемных проектов.

"Город за это расплатился, но не оставил своих жителей", - заявил губернатор.

Ранее Беглов обещал, что проблемы обманутых дольщиков будут решены до конца 2020 года. Потом несколько раз откладывал этот срок.