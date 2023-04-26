Беглов пообещал открыть три станции метро в 2024 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного выступления перед депутатами Заксобрания 26 апреля в очередной раз пообещал открыть три станции метро в 2024 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также Беглов рассказал о работах на Красносельской-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях. Последнюю губернатор назвал "Лахтинско-Преображенной".

- Станции "Горный институт", "Юго-Западная", "Путиловская" планируем открыть в 2024 году. Непростая проблема, но я уверен, что мы с ней справимся, - сказал Беглов.

Ранее Беглов рассказывал, что строить новые станции метро затруднительно из-за устаревшего оборудования, которое осталось после обанкротившегося "Метростроя". Также глава города жаловался, что территории под депо находятся в частной собственности.

Константин Леньков