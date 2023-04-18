Беглов рассказал о проблемах с метростроением в Петербурге

Губернатор Александр Беглов во время заседания правительства Петербурга 18 апреля назвал оснащение средствами производства компании "Метрострой Северной столицы" одним из важнейших вопросов города.

Вопрос метростроения подняла депутат Госдумы Оксана Дмитриева после доклада врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александра Федотова. Губернатор Беглов заявил, что всё оборудование обанкротившейся компании "Метрострой" находилось в залоге и городу пришлось договариваться с банками, чтобы его вернули для проведения работ.

"Откровенно говоря, это устарелое оборудование", - добавил Беглов.

Также, по словам вице-губернатора Николая Линченко, до конца второго квартала 2023 года должна завершиться ремонт проходческого щита "Надежда". Ранее его использовали для строительства московского метро, а затем вернули в Петербург в разукомплектованном состоянии.

У города есть и другие щиты, но они находятся в "полуудовлетворительном" состоянии", отметил Беглов.

"Они старые, поношенные. Мы у "Алмаз-Антея" заказали проходческий щит, но на его изготовление потребуется полтора года еще… Сейчас нужно "Метрострой Северной столицы оснастить средствами производства", - сказал губернатор.

Глава города также напомнил, что земля под строительство нового депо в Приморском районе находится в частной собственности.

"Продали эту землю! Она находится в частных руках. Нет депо - нет метро, не может работать депо. У нас зависают три станции. Мы сейчас ведем жесткие переговоры с владельцами этой земли для того, чтобы город забрал. Потому что мы не можем развивать метро без депо. У нас вот такая ситуация непростая, сложная", - добавил Беглов.

Он заявил, что были проблемы и с проектированием новых станций. При этом губернатор отметил, что городским властям уже удалось выйти из кризиса и сохранить рабочий коллектив, который перешел из компании "Метрострой" в "Метрострой Северной столицы".