Беглов: Стыдно было за на наши светильники

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед депутатами ЗакСа 26 апреля рассказал, что за четыре года в городе заменили 60 тысяч светильников, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он также отметил, что за старые светильники испытывает чувство стыда.

- Стыдно было за на наши светильники, скажу откровенно, - заявил Беглов.

Беглов отметил, что благодаря замене старого осветительного оборудования на более современное и энергоэффективное Петербургу удалось на 5% сократить потребление электричества при художественной подсветке улиц.

Напомним, в начале 2023 года в Смольном заявили о планах заменить светильники примерно на 40 улицах и магистралях.

Константин Леньков