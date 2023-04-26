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Новости 10:46

Беглов: Стыдно было за на наши светильники

фото ЗакС политика Беглов: Стыдно было за на наши светильники

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед депутатами ЗакСа 26 апреля рассказал, что за четыре года в городе заменили 60 тысяч светильников, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  Он также отметил, что за старые светильники испытывает чувство стыда. 

- Стыдно было за на наши светильники, скажу откровенно, - заявил Беглов. 

Беглов отметил, что благодаря замене старого осветительного оборудования на более современное и энергоэффективное Петербургу удалось на 5% сократить потребление электричества при художественной подсветке улиц. 

Напомним, в начале 2023 года в Смольном заявили о планах заменить светильники примерно на 40 улицах и магистралях. 

Константин Леньков


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