Беглов о нехватке инфраструктуры в новых районах: "Не до конца, но решаем"

Глава Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета о работе за 2022 год в Законодательном собрании 26 апреля заявил, что массовый переезд горожан в новые микрорайоны спровоцировал повышенную нагрузку на школы и детские сады.

- Массовая миграция горожан в новые микрорайоны привела к существенной неравномерности загрузки образовательных организаций. Проблему застроек и проблему дефицита инфраструктурных объектов решаем. Не до конца, но решаем, - сказал губернатор.

Когда именно эти вопросы планируется решить, губернатор рассказывать депутатам парламента не стал. Ранее Беглов говорил, что устранить нехватку инфраструктурных объектов собираются к 2025 году.

Константин Леньков