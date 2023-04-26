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Новости 11:08

Беглов о нехватке инфраструктуры в новых районах: "Не до конца, но решаем"

фото ЗакС политика Беглов о нехватке инфраструктуры в новых районах: "Не до конца, но решаем"

Глава Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета о работе за  2022 год в Законодательном собрании 26 апреля заявил, что массовый переезд горожан в новые микрорайоны спровоцировал повышенную нагрузку на школы и детские сады. 

- Массовая миграция горожан в новые микрорайоны привела к существенной неравномерности загрузки образовательных организаций. Проблему застроек и проблему дефицита инфраструктурных объектов решаем. Не до конца, но решаем, - сказал губернатор. 

Когда именно эти вопросы планируется решить, губернатор рассказывать депутатам парламента не стал. Ранее Беглов говорил, что устранить нехватку инфраструктурных объектов собираются к 2025 году. 

Константин Леньков


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