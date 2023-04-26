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Новости 11:23

Беглов поблагодарил силовиков за охрану Мариуполя

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил силовиков за охрану Мариуполя

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ежегодном докладе перед Заксобранием поблагодарил силовые ведомства за оказание помощи городу-побратиму Мариуполю, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- С приходом силовых структур в Мариуполь, город стал безопасным. Наши ребята достойно служат и представляют наш город. Спасибо им за это большое, - сказал Беглов. 

Также в своем докладе он поведал о восстановлении Мариуполя, об отправке в город-побратим петербургских медиков, строителей и коммунальщиков. В начале апреля губернатор говорил о планах увеличить объемы поддержки Мариуполя. 

Константин Леньков


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