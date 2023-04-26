Беглов поблагодарил силовиков за охрану Мариуполя

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ежегодном докладе перед Заксобранием поблагодарил силовые ведомства за оказание помощи городу-побратиму Мариуполю, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- С приходом силовых структур в Мариуполь, город стал безопасным. Наши ребята достойно служат и представляют наш город. Спасибо им за это большое, - сказал Беглов.

Также в своем докладе он поведал о восстановлении Мариуполя, об отправке в город-побратим петербургских медиков, строителей и коммунальщиков. В начале апреля губернатор говорил о планах увеличить объемы поддержки Мариуполя.

Константин Леньков