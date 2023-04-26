В 16 из 111 муниципалитетов Петербурга наблюдается дефицит мест в детских садах

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина во время отчета главы города в Законодательном собрании рассказала, что сейчас в 16 муниципалитетах есть дефицит мест в детских садах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Из-за неравномерной нагрузки в некоторых округах, наоборот, есть профицит.

- Есть муниципалитеты, где мест не хватает. Из 111 муниципалитетов, только в 16 на сегодняшний день есть дефицит. Это все совершенно понятные адреса - новостройки. В городе почти шесть тысяч мест в детских садах свободны, - заявила Потехина.

Вице-губернатор напомнила, что сейчас в Петербурге нет ограничений на обязательную привязку к району прописки при выборе школы или детского сада.

Ранее Беглов во время выступления заявил, что правительство пытается решить проблему нехватки соцобъектов в новых кварталах.

Константин Леньков