Среди участников праймериз "Единой России" каждый пятый оказался действующим депутатом

В числе участников праймериз "Единой России" только 18 % занимают должности депутатов различных уровней, сообщили 26 апреля "Ведомости". Подобной информацией с изданием поделился замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Согласно докладу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомилось издание, 44 % от всех кандидатов приходится на женщин. Если говорить о роде деятельности кандидатов, то 29 % из них заняты в малом и среднем бизнесе, а 21 % работает в сфере образования.

В комментарии изданию Перминов объявил о высоком конкурсе на выдвижение, превышающем пять человек на одно место. "Высокая конкуренция объясняет невысокую долю действующих депутатов [среди участников]. В прошлом году она была на уровне 15 %, в нынешнем — 18 %", — заявил при этом он.

Рост конкуренции на праймериз может быть связан с усталостью избирателей от внешней повестки и обращением их к региональным и муниципальным вопросам, говорится в докладе АПЭК. Свою роль могло сыграть и приближение президентских выборов, намеченных на 2024 год, в связи с чем политики стремятся упрочить свой статус.

Ранее сообщалось о планах единороссов использовать нейросети в ходе намеченных на сентябрь региональных выборов.