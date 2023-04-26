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Новости 13:15

ФСБ задержала россиянина, заподозренного в подготовке теракта в Симферополе

фото ЗакС политика ФСБ задержала россиянина, заподозренного в подготовке теракта в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина, заподозренного в подготовке теракта на территории военно-морского госпиталя Минобороны РФ в Симферополе, информирует в среду, 26 апреля, ТАСС.

Указывается, что в руках силовиков оказался россиянин. Его данные не конкретизируются. Сообщается лишь, что в момент задержания при нём якобы было некое взрывное устройство.

В отношении россиянина возбудили уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Напомним также, двумя днями ранее ФСБ известила о задержании в Петербурге члена "проукраинской организации" по подозрению в покушении на теракт.


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