ФСБ задержала россиянина, заподозренного в подготовке теракта в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина, заподозренного в подготовке теракта на территории военно-морского госпиталя Минобороны РФ в Симферополе, информирует в среду, 26 апреля, ТАСС.

Указывается, что в руках силовиков оказался россиянин. Его данные не конкретизируются. Сообщается лишь, что в момент задержания при нём якобы было некое взрывное устройство.

В отношении россиянина возбудили уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Напомним также, двумя днями ранее ФСБ известила о задержании в Петербурге члена "проукраинской организации" по подозрению в покушении на теракт.