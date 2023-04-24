ФСБ сообщила о задержании в Петербурге члена "проукраинской организации" по подозрению в покушении на теракт

Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти отчиталось о задержании в городе гражданина, подозреваемого в покушении на террористический акт (ч. 3. ст. 30 ч. 1. ст. 205 УК РФ), сообщил 24 апреля ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Задержанный якобы состоял в запрещенной на территории России проукраинской организации.

"Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел", — транслирует информагентство сообщение спецслужбы.

В УФСБ сообщили о проведении обыска по месту проживания задержанного. В ходе следственных мероприятий были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и электронные носители информации, утверждают в силовом ведомстве.

Ранее в понедельник Мосгорсуд признал законным помещение под арест Дарьи Треповой по делу о взрыве в петербургском Street Food Bar № 1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее обвиняют в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).