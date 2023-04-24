Суд в Москве признал законным арест Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе

Московский городской суд счел законным арест Дарьи Треповой, обвиняемой в осуществлении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Следствие считает ее причастной ко взрыву в петербургском Street Food Bar № 1 на Васильевском острове, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения", — приводит слова судьи ТАСС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение вынесенного решения. Сама Трепова возражала против закрытия заседания, сообщило РИА "Новости". "Я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", — заявила при этом она.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Трепову до 2 июня. Ее защита подала апелляцию на это решение.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля, на следующий день по подозрении в причастности к нему была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На прошлой неделе петербургский комитет по социальной политике отчитался о перечислении выплат 35 пострадавшим на общую сумму в размере 12,5 миллиона рублей.