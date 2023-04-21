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Новости 19:53

Пострадавшие при теракте в петербургском кафе получили разовую выплату

фото ЗакС политика Пострадавшие при теракте в петербургском кафе получили разовую выплату

Комитет Смольного по социальной политике отчитался о предоставлении единовременных выплат пострадавшим при взрыве, случившемся вечером 2 апреля в здании кафе на Университетской набережной

Деньги, согласно официальному сообщению, достались на сегодняшний день 35 гражданам, которые обратились за медицинской помощью. Общая сумма уже перечисленных выплат составила 12,5 млн рублей.

В комитете добавили, что среди 35 пострадавших 14 человек получили повреждения тяжелой степени тяжести. Таким пациентам выплатили по полмиллиона рублей.

Напомним, что взрыв в кафе Street Food Bar №1 унес жизнь военкора Владлена Татарского. На следующий день в Петербурге задержали Дарью Трепову, впоследствии отправленную под арест в рамках о теракте (ст. 205 УК). По версии силовиков, она вручила выступавшему на сцене бара военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой.


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