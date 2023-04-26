Краснов: Прокуроры судятся за возврат 300 миллиардов рублей ущерба от коррупции

В 2022 году российские прокуроры обратились в суды с исками об изъятии незаконного имущества и компенсации ущерба от коррупции на общую сумму более 300 миллиардов рублей, рассказал 26 апреля генпрокурор Игорь Краснов. Заявление прозвучало в ходе выступления силовика с ежегодным отчетом в Совете Федерации.

По словам Краснова, надзорное ведомство уделяет "особое внимание" работе в судах по искам, связанным с возмещением ущерба из-за коррупции и с несоответствием расходов госслужащих их доходам, указанным в декларациях. "В суды направлено почти 4,5 тысячи таких заявлений на сумму свыше 300 миллиардов рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 миллиардов рублей", — приводит ТАСС слова генпрокурора.

Краснов отметил, что достигнутые результаты стали рекордными за всё время статистического наблюдения. Согласно его утверждению, темпы раскрытия коррупционных преступлений в России не снизились. В то же время вдвое выросло количество раскрытых фактов получения взяток организованными группами либо же в крупном и особо крупном размерах.

Ранее сообщалось, что в своем выступлении Краснов коснулся вопросов капремонта. По его словам, неизрасходованными в прошлом году оказались около 100 миллиардов рублей собранных взносов, а 16 тысяч зданий остались без ремонта.

Фото: сайт Генпрокуратуры