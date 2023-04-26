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Новости 13:42

В зданиях правительства и ЗакСа Ленобласти открыли пункты по набору контрактников

фото ЗакС политика В зданиях правительства и ЗакСа Ленобласти открыли пункты по набору контрактников

Внутри зданий правительства и Законодательного собрания Ленинградской области появились пункты записи на контрактную службу, известили в аппарате регионального вице-губернатора Михаила Ильина.

Данное решение было принято постфактум поручения президента России по доукомплектованию армии за счёт служащих по контракту.

О том, записалось ли какое-либо количество граждан на службу, в аппарате Ильина не конкретизировали. На фотографиях видны лишь несколько человек, изучающих брошюры.

Напомним, ранее Владимир Путин одобрил идею выравнивания денежного довольствия всех участников СВО.


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