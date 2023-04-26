Картаполов предложил привлечь гражданских к защите границы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выступил 26 апреля с предложением задействовать гражданских лиц, вступивших в народную дружину, для охраны российских границ. При этом он не преминул сослаться на европейский опыт.

Парламентарий посетовал в беседе с Ura.ru, что сейчас Россия не располагает такими возможностями для охраны своих рубежей, какие имелись в СССР. "Задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе", - поделился соображениями Картаполов.

По мнению депутата, сперва следует принять "принципиальное решение" о задействовании добровольцев для охраны границ, а уже потом можно приниматься за детальное обсуждение вопроса. "Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем", - произнес он.

В случае принятия решения наступит пора "формирования технологии", сказал Картаполов. К вопросам практического плана он отнес особенности организации, выдачу вооружения, подчинение подразделений и их взаимодействие с другими структурами.

Ранее Картаполов советовал военнообязанным, находящимся за пределами России, вернуться в страну для срочной службы в армии.