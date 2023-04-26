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Новости 14:47

Совфед поддержал запрет продажи вейпов несовершеннолетним

фото ЗакС политика Совфед поддержал запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил запрет продажи несовершеннолетним, сообщило РИА "Новости". Ранее закон об этом был принят в третьем чтении Государственной думой.

Закон полностью запрещает продажу вейпов детям, включая и те, что не содержат в себе никотин. Помимо этого норма содержит запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, а также жидкостей с усиливающими никотиновую зависимость добавками. Перечень их должно будет определить российское правительство.

Кроме того, закон вводит минимальную цену на никотинсодержащую продукцию и устанавливает ограничения продажи вейпов. Торговать ими разрешат исключительно в магазинах и павильонах, при этом открытая выкладка будет запрещена.

Также в среду Совфед одобрил законы о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии и о пожизненном наказании за государственную измену.


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