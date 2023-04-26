Совфед поддержал запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил запрет продажи несовершеннолетним, сообщило РИА "Новости". Ранее закон об этом был принят в третьем чтении Государственной думой.

Закон полностью запрещает продажу вейпов детям, включая и те, что не содержат в себе никотин. Помимо этого норма содержит запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, а также жидкостей с усиливающими никотиновую зависимость добавками. Перечень их должно будет определить российское правительство.

Кроме того, закон вводит минимальную цену на никотинсодержащую продукцию и устанавливает ограничения продажи вейпов. Торговать ими разрешат исключительно в магазинах и павильонах, при этом открытая выкладка будет запрещена.

Также в среду Совфед одобрил законы о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии и о пожизненном наказании за государственную измену.