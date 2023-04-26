Роскомнадзор отчитался о блокировке свыше 160 тысяч ресурсов с информацией о СВО

С начала специальной военной операции Роскомнадзор заблокировал доступ более чем к 160 тысячам ресурсов с недостоверной, по мнению российской власти, информацией, следует из сообщения ведомства.

Как уточнили в РКН, с 24 февраля 2022 года блокировкам подверглись более 4,3 тысячи пиратских видеосервисов, распространявших "рекламу с фейками о СВО". Аналогичным образом ограничения коснулись работы почти 3,5 тысяч "зеркал" ранее заблокированных сайтов.

"Раз в сутки в среднем крупный антироссийский информационный ресурс создает новое "зеркало" заблокированного сайта. Для этого используют хостинги, принадлежащие американским ИТ-компаниям", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роскомнадзора. При этом, согласно заявлению ведомства, на блокировку "зеркала" всякий раз уходит "менее трех часов" с момента его выявления.

Ранее сообщалось о внесении Роскомнадзором в список запрещенных страниц 15 блогеров на нескольких онлайн-площадках.