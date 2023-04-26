В центре Петербурга появились первые яблони в горшках

На территории Центрального района выставили первые кадки с молодыми яблонями, которые должны простоять на городских улицах на протяжении всего лета, сообщает в среду, 26 апреля, пресс-служба Смольного.

Деревья для любования горожан и гостей города подготовили специально подросшими - каждому как минимум по два года.

"При посадке деревьев сначала обеспечивается дренаж, затем кадки заполняются грунтом, вносятся удобрения, высаживаются саженцы, поверхность отсыпается мульчой из декоративной щепы. Чуть позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика", - известили в комитете по благоустройству.

Деревья-"подростки" на данный момент высадят на Большой Морской улице, Невском проспекте, Малой Садовой улице, площади Восстания.

Напомним, что на данные "процедуры" по украшению города Смольный потратил 14 млн рублей.