ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:59

В центре Петербурга появились первые яблони в горшках

фото ЗакС политика В центре Петербурга появились первые яблони в горшках

На территории Центрального района выставили первые кадки с молодыми яблонями, которые должны простоять на городских улицах на протяжении всего лета, сообщает в среду, 26 апреля, пресс-служба Смольного.

Деревья для любования горожан и гостей города подготовили специально подросшими - каждому как минимум по два года.

"При посадке деревьев сначала обеспечивается дренаж, затем кадки заполняются грунтом, вносятся удобрения, высаживаются саженцы, поверхность отсыпается мульчой из декоративной щепы. Чуть позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика", - известили в комитете по благоустройству.

Деревья-"подростки" на данный момент высадят на Большой Морской улице, Невском проспекте, Малой Садовой улице, площади Восстания.

Напомним, что на данные "процедуры" по украшению города Смольный потратил 14 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама