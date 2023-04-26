ЗакС собрался просить Шойгу вернуть воинские должности сотрудникам военкоматов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 26 апреля решили обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой вернуть сотрудникам военкоматов воинские должности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Работники военных комиссариатов числятся гражданскими служащими с 2009 года.

Депутат Игорь Высоцкий с трибуны заявил, что сейчас сотрудники военкоматов якобы не пользуются авторитетом. Он заявил, что лично совещался по этому вопросу с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

- В Советском Союзе - да, прекрасно была налажена работа военных комиссариатов с военно-учетными столами предприятий. Человек в форме будет гораздо лучше с этим справляться, - заявил Высоцкий.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова и Елена Киселева. Они полагают, такое изменение может положительно сказаться на мобилизационных возможностях страны. Идею поддержали единогласно.

Ранее Госдума приняла закон об "электронных" повестках, которые по истечении недели будут считаться врученными, вне зависимости от того, получал их призывник, или нет.

Константин Леньков