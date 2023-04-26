Комтранс назвал сроки перекрытий движения в связи с репетициями парада

В ближайшие две недели в течение пяти дней планируются перекрытия движения транспорта в центре Петербурга в связи с подготовкой к проведению парада в честь Дня Победы, сообщил 26 апреля комитет по транспорту. На это время общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.

Речь идет об автобусах №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусах №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22. Во время перекрытий их будут пускать по объездным или укороченным трассам.

Сами перекрытия планируются 27 апреля с 14:00 до 18:30, 4 мая с 14:00 до 18:30, 7 мая с 07:00 до 12:30, 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30. Не проехать будет по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также по самому Дворцовому проезду и по отрезку Адмиралтейского проспекта между Гороховой улицей и Невским проспектом.

Ранее Росгвардия озвучила даты репетиций парада в честь Дня Победы на Дворцовой площади.