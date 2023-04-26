В пятницу в Ленобласти откроется навигация для маломерных судов

Начиная с пятницы, 28 апреля, на водоемах Ленинградской области стартует навигация для маломерных судов, сообщили в среду в региональной администрации.

В связи с началом навигации главам муниципальных образований рекомендовано провести мероприятия, призванные обеспечить безопасность граждан на борту катеров и лодок. В свою очередь, в областном комитете правопорядка и безопасности призвали жителей региона соблюдать меры безопасности и помнить о личной ответственности при эксплуатации судов.

Перед выходом на воду рекомендуется проверить состояние плавсредства и наличие спасательных средств, с собой следует захватить удостоверение на право управления маломерным судном. Не следует выходить в плавание после употребления алкоголя, также следует следить за детьми.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появится новая патрульная служба, которая будет следить за правопорядком в период навигации.

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