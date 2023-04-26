Суд в Петербурге арестовал обвиняемую по делу о взятках налоговикам

Октябрьский районный суд арестовал на два месяца Ольгу Роменскую, обвиняемую в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщила 26 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Накануне по этому делу состоялись обыски в помещениях Федеральной налоговой службы и в жилье возможных участников схемы.

Как считает следствие, в марте 2022 года Роменская узнала от бенефициара ООО "СУ Эдельвейс", что межрайонная инспекция ФНС № 16 по Петербургу намеревается проверить коммерческую организацию. После этого она якобы потребовала от собеседника по 120 тысяч рублей ежемесячно в качестве платы за отказ от проверок, а мае заявила об увеличении подати до 1,3 миллиона рублей. При этом она действовала "умышленно и согласованно с иными неустановленными лицами из числа сотрудников налоговых органов", уточнила судебная пресс-служба.

Деньги при этом должны были поступать в безналичной форме на счета подконтрольного Роменской ООО "Сателлит Комплаенс Консалтинг" по договору мнимого оказания услуг, считает следствие. В результате с апреля по конец декабря прошлого года на счета фирмы поступило немногим менее 9,5 миллионов рублей.

Как уточняла днем ранее "Фонтанка", до начала предпринимательской карьеры Роменская работала в ФНС. Издание отмечало, что обыски прошли не только у нее в доме, но также затронули жилище и кабинет ее бывшей начальницы Светланы Кашкиной, ныне занимающей пост замруководителя УФНС по Ленобласти.

Роменская была задержана во вторник, тогда же ей было предъявлено обвинение. Решением суда она отправлена под стражу до 24 июня.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"