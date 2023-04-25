В Петербурге обыскали помещения Федеральной налоговой службы

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о посредничестве в передаче взятки (ч.4 ст.291.1 УК) против 52-летней жительницы города, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. В помещениях Федеральной налоговой службы 25 апреля прошли обыски.

По версии силовиков, фигурантка, вступив в сговор с представителями ФНС, на регулярной основе требовала от представителей одной из организаций деньги за непроведение налоговых проверок. Всего таким образом в 2022 году она получила на расчетный счет подконтрольной ей компании почти 9,5 млн рублей.

Со временем подозреваемая многократно увеличила размер коррупционного вознаграждения. В настоящее время правоохранители заняты вычислением соучастников фигурантки.

фото: пресс-служба ГСУ СК по Петербургу (скриншот видео)