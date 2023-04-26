Депутата Мосгордумы Ступина исключили из фракции КПРФ

Большинство членов фракции КПРФ в Московской городской думе проголосовали за исключение из своих рядов Евгения Ступина. Об этом сам депутат рассказал в соцсетях.

По его словам, за исключение проголосовали пять членов фракции, в том числе кандидат в мэры Москвы и внук лидера партии Леонид Зюганов. Против высказались четверо, в том числе сам Ступин.

Депутат отметил, что решение мотивировали его недавним исключением из партии.

"Фракция КПРФ, имевшая в своем составе 13 депутатов после избрания, теперь насчитывает лишь 8", - заметил Ступин.

Ступина исключили из КПРФ в середине марта. Поводом, по его словам, послужило пацифистское обращение социалистов и коммунистов, которое он подписал в день начала спецоперации 24 февраля, а также положительные отзывы о политике Илье Яшине* и голосование против отчёта мэра Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

*Минюст РФ внёс Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram/Евгений Ступин