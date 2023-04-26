Суд оштрафовал мундепа на 15 тысяч рублей за встречу в защиту Нарвской заставы

Муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Виталий Грязнов сообщил ЗАКС.Ру, что Кировский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Мундеп рассказал, что на заседание пришли депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") и Павел Крупник ("Единая Россия"), чтобы выступить в качестве свидетелей.

Судья отказалась допросить парламентариев и не пустила в зал слушателей, сославшись на небольшой помещение, сообщил Грязнов. По его словам, на заседании была рассмотрена видеозапись, которую местные жители вместе с Грязновым записали после собрания в защиту Нарвской заставы.

Мундеп отметил, что на мероприятии присутствовали сотрудники полиции - тогда они никаких претензий к записи видео и самому собранию не предъявили. Также, по мнению Грязнова, не доказано, что он был организатором мероприятия.

- Судья отметил, что хорошо, что мы отстояли дома в Нарвской заставе. Но в итоге ушла в совещательную комнату и вынесла постановление, что я виновен, и назначила мне штраф в 15 тысяч рублей, - поделился депутат.

Он намерен оспорить решение районного суда в городском.

О вызове Грязнова в суд стало известно 19 апреля. Он сообщил, что причиной возбуждения на него административного дела стало видеообращение, которое было записано после собрания местных жителей в феврале 2023 года.

Напомним, Законодательное собрание планировало принять законопроект, по которому под снос могли попасть дома в Нарвской заставе. Местные жители выступили против этого и провели народные сходы. На них присутствовали некоторые депутаты ЗакСа, в том числе Вишневский и Крупник. После этого в законопроект внесли поправки, сделав исключение для Нарвской заставы.

София Саттарова