Петербург возглавил рейтинг регионов по объему просроченных зарплат

Петербург с большим отрывом лидирует в рейтинге регионов по просроченным заработным платам, опубликованном Росстатом 26 апреля. Аналогичная картина наблюдалась и месяцем ранее, при этом за прошедшее время город только нарастил величину суммарной задолженности.

Согласно данным федеральной службы, по состоянию на 1 апреля суммарная задолженность по зарплатам в Петербурге составила 114,4 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 113 миллионов рублей, рост за прошедший период составил 1,2 %.

Второе и третье места списка достались соответственно Красноярскому краю и Тамбовской области. В первом случае речь идет о 44,9 миллионах рублей, во втором — о 44,2 миллионах рублей. В прошлый раз эти регионы также находились в пятерке лидеров, однако второе и третье места были заняты Ленобластью и Крымом. За прошедший месяц бывшие лидеры улучшили ситуацию с задолженностью по зарплатам, сократив ее на 31,3 % и 17,1 % соответственно.

В целом по России суммарная задолженность по зарплатам на начало апреля составила 749 миллионов рублей, сообщили в Росстате. Это на 2,9 % меньше, чем месяцем ранее, когда сообщалось об общей задолженности в размере 770,6 миллиона рублей.

Фото: pixabay