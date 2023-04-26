Шадаев заявил о росте мобильного трафика на 20 процентов за год

Рост мобильного трафика в России по итогам 2022 года составил 20 %, заявил 26 апреля глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, этот показатель оказался ниже, чем ранее, а в целом для повышения скорости мобильного интернета необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры.

"Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год <...> в прошлом году мобильный трафик вырос на 20 %", — приводит РИА "Новости" слова министра, сказанные на конференции "Телеком".

Рассуждая о средней скорости мобильного интернета, чиновник признал, что Россия выглядит "не суперпривлекательно во всех международных рейтингах". В связи с этим он высказался в пользу развития соответствующей инфраструктуры.

Также в своем выступлении Шадаев говорил о планах Минцифры создать механизм для жалоб граждан с помощью "Госуслуг" на утечку персональных данных. По его мнению, это позволило бы операторам сэкономить при выплате оборотных штрафов за допущенные нарушения.

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