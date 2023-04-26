Минцифры хочет разрешить жаловаться на утечку данных через "Госуслуги"

Минцифры хочет использовать портал Госуслуг в качестве площадки для подачи гражданами жалоб на утечку персональных данных для получения компенсаций от компаний, приводит "Интерфакс" 26 апреля слова главы ведомства Максута Шадаева. Как заявил министр на конференции "Телеком", подобный механизм планируется внести в законопроект о начислении оборотных штрафов за подобные утечки.

Шадаев заявил, что применение подобного механизма позволит компаниям сократить величину налагаемых на них штрафов, если они компенсируют ущерб потерпевшим напрямую. По его словам, при обнаружении утечки оператор должен будет самолично об этом сообщить, после чего начнется отсчет времени, в течение которого пострадавшие смогут обратиться через "Госуслуги" с заявлениями о выплате компенсаций. После этого оператор назначает величину компенсации, и если 2/3 потерпевших соглашаются ее получить, это становится смягчающим фактором для компании при определении для нее размера штрафа.

Таким образом, фонда для выплат компенсаций для пострадавших от утечек не будет, резюмировал Шадаев.

Ранее Минцифры выступало за введение оборотных штрафов в размере до 500 миллионов рублей за допущенные утечки персональных данных, до этого Шадаев называл в качестве справедливого размере штрафа 3 % от годовой выручки компании. В марте министерство передало на рассмотрение профильного комитета Госдумы два законопроекта, направленных на защиту персональных данных россиян.