Комитет Госдумы рассмотрит законопроекты о защите персональных данных

Минцифры передало в комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи два законопроекта, направленных на защиту персональных данных, сообщил 17 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве. Первый из них предполагает введение оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку информации, второй устанавливает уголовную ответственность за распространение чужих персональных данных.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил о том, что законопроект об административной ответственности за утечку данных Госдума может рассмотреть уже в апреле. Инициатива предполагает введение фиксированного штрафа при первой утечке баз данных и оборотного в размере до 500 миллионов рублей в случае повторного инцидента.

Также профильный комитет рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации. Документ вносит изменения в статьи 272, 273 и 274 Уголовного кодекса, посвященные неправомерному доступу к информации, созданию и распространению компьютерных вирусов и нарушению правил эксплуатации средств хранения и передачи информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Ранее сообщалось, что за это собираются штрафовать на сумму до двух миллионов рублей или же лишать свободы на срок до шести лет, при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет.