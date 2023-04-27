"Ситуация на особом контроле": Власти Петербурга впервые высказались о ночном взрыве в Павловске

Руководитель Пушкинского района Петербурга Андрей Чапуров впервые высказался по случаю ночного инцидента в Павловске, где в заброшенной котельной прогремел взрыв. Заявление управленца приведено в его Telegram-канале.

Чапуров уточнил, что на месте продолжают работать сотрудники МЧС и полицейские. Причины ЧП выясняются. В результате произошедшего пострадавших нет.

"Ситуация находится на особом контроле администрации", - отметил Чапуров.

Напомним, что нечто, похожее на взрыв, прогремело ночью 27 апреля в Павловске неподалёку от конного клуба "Ковбой". Звук слышали даже жители Славянки. На месте произошедшего, судя по снимкам, опубликованным в СМИ, заметили воронку.