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Новости 12:39

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту взрыва в Павловске

фото ЗакС политика СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту взрыва в Павловске

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ после взрыва, произошедшего рядом с заброшенной котельной в Павловске, информирует пресс-служба СК.

Взрыв повредил фасад и крышу расположенного по соседству конноспортивного клуба "Ковбой". В результате инцидента жертв нет.

На территории котельной работают представители Следкома и эксперты.

Нечто, похожее на взрыв, прогремело ночью 27 апреля в Павловске. Грохот слышали даже жители Славянки. На месте произошедшего, судя по снимкам, опубликованным в СМИ, заметили воронку от взрыва.


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