Бывшей помощнице Дворковича дали 12 лет колонии

Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии общего режима Анастасию Алексееву, которая в 2012-2018 годах работала помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича, передает "Интерфакс". Ее судили за получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Государственное обвинение ранее запросило для нее такой же срок. Фигурантке также придется выплатить государству штраф в размере 75 млн рублей.

Следствие и суд сочли, что бывшая госслужащая получила коррупционное вознаграждение от двух фармацевтических компаний ("Медполимерпром" и "Промомед"), имевшее целью продвинуть их продукцию на рынке.

Суд лишил Алексееву медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и запретил ей в течение 15 лет занимать государственные и муниципальные должности.