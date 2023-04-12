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Новости 19:57

Для бывшей помощницы Дворковича запросили 12 лет заключения по коррупционному делу

фото ЗакС политика Для бывшей помощницы Дворковича запросили 12 лет заключения по коррупционному делу

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера в 2012–2018 годах Аркадия Дворковича, передает "Интерфакс". С позапрошлого года ее обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК). От бывшей чиновницы также добиваются выплаты штрафа в размере 80 млн рублей.

По версии силовиков, экс-помощница Дворковича получила взятки на общую сумму 5,8 млн рублей от фармацевтических компаний "Медполимерпром" и "Промомед". За коррупционное вознаграждение фигурантка должна была помогать в продвижении лекарственной продукции на рынке.

Своей вины Алексеева не признает. Помимо всего прочего, ей грозит лишение медали "За заслуги перед Отечеством II степени".


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