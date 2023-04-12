Для бывшей помощницы Дворковича запросили 12 лет заключения по коррупционному делу

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера в 2012–2018 годах Аркадия Дворковича, передает "Интерфакс". С позапрошлого года ее обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК). От бывшей чиновницы также добиваются выплаты штрафа в размере 80 млн рублей.

По версии силовиков, экс-помощница Дворковича получила взятки на общую сумму 5,8 млн рублей от фармацевтических компаний "Медполимерпром" и "Промомед". За коррупционное вознаграждение фигурантка должна была помогать в продвижении лекарственной продукции на рынке.

Своей вины Алексеева не признает. Помимо всего прочего, ей грозит лишение медали "За заслуги перед Отечеством II степени".