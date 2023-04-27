Миронов снял свои претензии к нейросети

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что после его вмешательства нейросеть "Сбербанка" Kandinsky 2.1 стала генерировать более патриотичные картинки. Накануне депутат возмутился тем, что сеть выдает цвета российского флага в неправильном порядке и в целом представляет "негативный образ России и положительный образ недружественных стран".

По словам Миронова, после его публикации с ним связались представители "Сбербанка" и пообещали решить эту проблему.

"Сегодня сам проверил! Теперь всё в порядке. Даже над Донбассом реет наш триколор. Как и должно быть! Спасибо за оперативную реакцию!" - написал Миронов в соцсетях.

Напомним, ранее лидер справороссов заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить Kandinsky 2.1.