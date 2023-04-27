Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы* на возбуждение дела в его отношении

Городской суд Москвы не стал удовлетворять жалобу политика Владимира Кара-Мурзы* на незаконное возбуждение уголовного дела, передаёт "ОДВ-Инфо"**.

Ранее Кара-Мурзу* осудили за распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

Как итог, рассмотрение прошения было закрыто, так как 17 марта ему огласили приговор.

"Кара-Мурзе *не дали участвовать в сегодняшнем заседании даже по видеосвязи: в суде заявили, что политик не подал соответствующее заявление", - отчитались силовики.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов