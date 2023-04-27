Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Максима Каца*

Следствие по делу о фейках про армию, возбужденному в отношении блогера и политика Максима Каца*, подошло к концу: Генпрокуратура отчиталась об утверждении обвинительного заключения. Материалы дела направили в Басманный суд Москвы.

Фигуранта преследуют по п "д" ч. 2 ст. 207.3 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Преследовать эмигрировавшего блогера начали прошлой осенью из-за ролика на YouTube, в котором он рассказывал о действиях российских военных в зоне спецоперации. В марте Каца* заочно арестовали.

В первоначальной редакции свежего сообщения от Генпрокуратуры блогера назвали Михаилом.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов