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Новости 16:59

До середины лета изменится режим работы станции метро "Василеостровская"

фото ЗакС политика До середины лета изменится режим работы станции метро "Василеостровская"

Петербургский метрополитен объявил об изменениях в режиме работы станции "Василеостровская". Вводимые ограничения продиктованы предстоящим капитальным ремонтом эскалатора.

Со 2 мая и по 7 июля вход на станцию закроют в утренний час пик: с 7:45 и до 10:30 по рабочим дням. По рабочим же дням с 15:30 и до 20:00 вход в вестибюль ограничат.

Интервалы, на которые распространяются новые меры, могут быть скорректированы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут перемещений.

Наибольшие неудобства у петербургских пользователей метро в нынешнем году связаны с полным закрытием станции "Ладожская".


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