Закрытие "Ладожской" привело к давке в бесплатных трамваях

Движение бесплатного трамвая-шаттла, организованное в связи с закрытием станции метро "Ладожская" 4 марта, породило перманентное столпотворение пассажиров, сообщает портал MR7. Заявленные четырехминутные интервалы в первый день работы трамвая не соблюдаются, из-за чего каждый прибывающий вагон забивается под завязку.

Обостряет сложную обстановку то обстоятельство, что вход и выход на "Ладожской" разрешен только через первую дверь: разнонаправленные пассажиропотоки сталкиваются между собой. При этом на промежуточных остановках дверь для выхода открывают в противоположном конце вагона, и люди не имеют возможности быстро покинуть переполненный салон.

Бесплатный трамвай №30 следует до площади Александра Невского через "Новочеркасскую". Для того, чтобы его запустить, нынешней зимой отремонтировали рельсы. Исправить напряженную транспортную ситуацию в густонаселенном Красногвардейском районе призваны также дополнительные автобусные маршруты и усиление имеющихся. Капитальный ремонт "Ладожской" продлится 11 месяцев.

фото: Алексей Матюхин / MR7