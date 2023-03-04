ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:01

Закрытие "Ладожской" привело к давке в бесплатных трамваях

фото ЗакС политика Закрытие "Ладожской" привело к давке в бесплатных трамваях

Движение бесплатного трамвая-шаттла, организованное в связи с закрытием станции метро "Ладожская" 4 марта, породило перманентное столпотворение пассажиров, сообщает портал MR7. Заявленные четырехминутные интервалы в первый день работы трамвая не соблюдаются, из-за чего каждый прибывающий вагон забивается под завязку.

Обостряет сложную обстановку то обстоятельство, что вход и выход на "Ладожской" разрешен только через первую дверь: разнонаправленные пассажиропотоки сталкиваются между собой. При этом на промежуточных остановках дверь для выхода открывают в противоположном конце вагона, и люди не имеют возможности быстро покинуть переполненный салон.

Бесплатный трамвай №30 следует до площади Александра Невского через "Новочеркасскую". Для того, чтобы его запустить, нынешней зимой отремонтировали рельсы. Исправить напряженную транспортную ситуацию в густонаселенном Красногвардейском районе призваны также дополнительные автобусные маршруты и усиление имеющихся. Капитальный ремонт "Ладожской" продлится 11 месяцев.

фото: Алексей Матюхин / MR7


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама