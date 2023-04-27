Аспирант Политеха признался в попытке поджога музея, приняв его за военкомат

Петербуржец, заподозренный в поджоге здания Историко-литературного музея в Пушкине, признал вину в инкриминируемом правонарушении, пишет "Фонтанка". В то же время молодой человек утверждает, что преследовал иную цель.

Он рассказал, что взял с собой на Соборную площадь канистру бензина и пришёл, чтобы выместить свои чувства на военкомат, но ошибся.

О призыве поджечь ведомство его якобы подстрекали некие "сторонние" службы, мотивируя его увещеваниями о закрытом кредите.

Молодой человек попался в руки полиции в день попытки поджога здания.