ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:55

Аспирант Политеха признался в попытке поджога музея, приняв его за военкомат

фото ЗакС политика Аспирант Политеха признался в попытке поджога музея, приняв его за военкомат

Петербуржец, заподозренный в поджоге здания Историко-литературного музея в Пушкине, признал вину в инкриминируемом правонарушении, пишет "Фонтанка". В то же время молодой человек утверждает, что преследовал иную цель.

Он рассказал, что взял с собой на Соборную площадь канистру бензина и пришёл, чтобы выместить свои чувства на военкомат, но ошибся.

О призыве поджечь ведомство его якобы подстрекали некие "сторонние" службы, мотивируя его увещеваниями о закрытом кредите.

Молодой человек попался в руки полиции в день попытки поджога здания.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама