Летняя уборка петербургских дорог стала доступна для виртуального отслеживания

Петербургское правительство изменило сервис "Уборка снега", существовавший в мини-приложении "Я здесь живу", которое действует в социальной сети "ВКонтакте". Теперь сервис называется "Уборка дорог", и в нем можно наблюдать за очищением улиц от пыли и грязи как минимум до середины октября.

"Главная задача осталась прежней ― рассказать петербуржцам о проводимых работах по комплексной уборке всех видов дорожных покрытий: от пешеходных зон и тротуаров до автомагистралей", - прокомментировал новшество вице-губернатор Станислав Казарин.

Если ввести свой адрес, то можно увидеть работы в реальном времени и узнать об уборке, совершенной накануне. Ознакомиться теперь можно также с названиями и контактными данными ответственных организаций.

Ранее на неделе комитет имущественных отношений предложил петербуржцам виртуальную карту, позволяющую узнать о легальных точках продажи корюшки.