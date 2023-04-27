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Новости 18:46

Арбитражный суд Москвы обязал финскую VR Group перезапустить поезда "Аллегро"

фото ЗакС политика Арбитражный суд Москвы обязал финскую VR Group перезапустить поезда "Аллегро"

В Москве Арбитражный суд дал указание финской железнодорожной компании VR, а также её российско-финской "дочке" Oy Karelian Trains Ltd продолжать выполнять свои функции: речь идёт в том числе о курсировании поездов Allegro, ходивших между Петербургом и Хельсинки.

С соответствующим иском изначально обратилось РЖД.

"Иск удовлетворить полностью", — следует из карточки судка, выдержку из которых приводит "Деловой Петербург".

В материалах разбирательства указывается, что суд признал незаконным односторонний отказ финских железных дорог от исполнения обязательств по заключённым контрактам. Также в пользу РЖД иностранной фирме следует выплатить неустойку в размере свыше 10 млн рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Финский холдинг VR полностью списал "Аллегро", начиная с августа прошлого года.

Поезда "Аллегро" ранее ходили между Хельсинки и Петербургом, составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd, совместного предприятия "Российских железных дорог" и финской VR Group. Офис компании находился в Хельсинки, РЖД и VR Group принадлежало по 50% акций.


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