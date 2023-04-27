Выступление Путина в Петербурге перенеслось на один день

Президент Владимир Путин намерен посетить Петербург в пятницу 28 апреля, о чем сообщает пресс-служба Кремля. В Таврическом дворце по случаю Дня российского парламентаризма ожидается его выступление перед Советом законодателей, существующего при Федеральном собрании.

На встрече будут обсуждать межбюджетные отношения, а также меры социальной поддержки участников продолжающейся больше года военной спецоперации.

Ранее анонсировалось, что Совет законодателей с участием Путина соберется в Петербурге 27 апреля. Этот день у главы государства оказался занят разговорами по видеосвязи с президентом Турции.