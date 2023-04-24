Путин приедет 27 апреля в Петербург для участия в Совете законодателей

Президент РФ Владимир Путин посетит Северную столицу 27 апреля, передаёт ТАСС. В городе на Неве в этот день пройдёт заседание Совета законодателей.

Кроме того, глава государства планирует в формате видеосвязи принять участие в церемонии доставки ядерного топлива на первую в Турции атомную станцию, которая находится на финальном этапе строительства.

Также Путин в течение рабочей неделе побывает в одном из индустриальных парков Москвы.

Напомним также, ранее петербургский школьник потребовал личной встречи с президентом, пригрозив в противном случае прийти на уроки с винтовкой.