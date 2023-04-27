По требованию Минюста суд ликвидировал центр "Сова"*

Суд в Москве ликвидировал неправительственный информационно-аналитический центр "Сова"*, удовлетворив тем самым иск Минюста, сообщает ТАСС. Формальным поводом для иска стало осуществление деятельности за границами Москвы.

"Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны", - заявили представители упраздненной 27 апреля организации.

Центр "Сова"* специализировался на вопросах ксенофобии и национализма. Иноагентом его признали еще в 2016 году.

По схожим основаниям ранее ликвидировали Московскую Хельсинкскую группу - старейшую правозащитную организацию в стране.

*Минюст внес центр "Сова" в единый реестр иноагентов