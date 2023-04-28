Перед визитом Путина из Таврического сада убрали украинский флаг

В преддверии визита президента Владимира Путина в Петербург пространство перед Таврическим дворцом, в котором он собирается выступить, поменяло свой внешний вид. Как отмечает издание "Фонтанка", с флагштока исчез украинский флаг, что случилось около 15 апреля. Ранее он висел в ряду других флагов стран-участниц межпарламентской ассамблеи СНГ.

На своем месте украинский государственный символ находился и во время прошлогоднего заседания Совета законодателей.

Выступление Путина по случаю Дня российского парламентаризма было перенесено на один день. Он намеревается обсудить с членами Федерального собрания меры поддержки участников военной спецоперации.