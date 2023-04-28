В Петербурге будут судить водителя, зажавшего дверями пожилого пассажира

Московский районный суд Петербурга в ближайшее время начнет рассматривать дело против водителя автобуса, из-за действий которого тяжелые повреждения получил 86-летний житель города. Прокуратура, как сообщается на ее сайте, передала в суд материалы дела, возбужденного по ст. ч. 1 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент имел место в августе 2021 года возле станции метро "Купчино". Выходившего из салона автобуса пенсионера прищемило дверями, после чего чего он упал на асфальт и получил серьезные травмы.

Ранее в апреле реальный срок достался петербургскому водителю автобуса из-за схожего дорожно-транспортного происшествия. Его отправили в колонию-поселение.