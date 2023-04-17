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В Петербурге дали реальный срок водителю автобуса, по вине которого скончалась пассажирка

фото ЗакС политика В Петербурге дали реальный срок водителю автобуса, по вине которого скончалась пассажирка

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к одному году колонии-поселения водителя автобуса Гайратжона Рахманова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, наказание ему назначили по ч. 3 ст. 264 УК за причинение тяжкого вреда здоровью пассажирки, повлекшее смерть.

Инцидент имел место в Пушкине в ноябре прошлого года. Находясь за рулем автобуса № 376, водитель не закрыл одну из дверей на остановке и возобновил движение. Из-за этого на проезжую часть выпала и получила тяжелые травмы пассажирка. Она скончалась в НИИ имени Джанелидзе на следующий день.

На суде Рахманов принес извинения потерпевшей стороне. Ему также на год запретили управлять транспортным средством.


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