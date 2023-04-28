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Четырбок сообщил об отрицательном отзыве петербургских депутатов на законопроект об усыплении бродячих животных

фото ЗакС политика Четырбок сообщил об отрицательном отзыве петербургских депутатов на законопроект об усыплении бродячих животных

Петербургское Заксобрание выступило против инициативы об усыплении бездомных животных, сообщил 28 апреля в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"). По его словам, в ближайшее время отрицательный отзыв на законопроект будет направлен в Государственную думу.

В ходе выступления в пятницу на заседании рабочей группы ЗакСа по вопросам ответственного обращения с животными Четырбок объявил об "абсолютной неприемлемости" законопроекта для Петербурга. Он признал наличие проблемы с бродячими животными в ряде регионов, но возложил ответственность за ее возникновение на местные власти, неспособные справиться с ситуацией.

"Сама постановка вопроса — это не один, а сразу несколько шагов назад от того, к чему мы шли последние годы. Такие инициативы в корне идут вразрез с политикой государства", — заявил парламентарий и припомнил о закреплении в Конституции принципа ответственного обращения с животными. По его мнению, законопроект об усыплении "никак не состыкуется" с этим принципом.

Ранее стало известно о том, что 16 мая Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий регионам вводить правила об усыплении бродячих животных на своей территории. Как сообщалось, инициатива получила одобрение правительства.


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