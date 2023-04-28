Четырбок сообщил об отрицательном отзыве петербургских депутатов на законопроект об усыплении бродячих животных

Петербургское Заксобрание выступило против инициативы об усыплении бездомных животных, сообщил 28 апреля в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"). По его словам, в ближайшее время отрицательный отзыв на законопроект будет направлен в Государственную думу.

В ходе выступления в пятницу на заседании рабочей группы ЗакСа по вопросам ответственного обращения с животными Четырбок объявил об "абсолютной неприемлемости" законопроекта для Петербурга. Он признал наличие проблемы с бродячими животными в ряде регионов, но возложил ответственность за ее возникновение на местные власти, неспособные справиться с ситуацией.

"Сама постановка вопроса — это не один, а сразу несколько шагов назад от того, к чему мы шли последние годы. Такие инициативы в корне идут вразрез с политикой государства", — заявил парламентарий и припомнил о закреплении в Конституции принципа ответственного обращения с животными. По его мнению, законопроект об усыплении "никак не состыкуется" с этим принципом.

Ранее стало известно о том, что 16 мая Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий регионам вводить правила об усыплении бродячих животных на своей территории. Как сообщалось, инициатива получила одобрение правительства.